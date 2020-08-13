 

Мнение: Задержания в Белоруссии. 12.08.2020

13.08.2020, 10:35, Разное

Нарезки работы ОМОНа за 12 августа.

Ниже, как происходящее освещают на ТВ Белоруссии. В сюжете показывают "украинских революционеров",а также деятеля с саперной лопаткой и флагом со свастикой.

Вот здесь с 1 минуты показывают 6 задержанных и задают вопрос "Еще революцию будем делать?!"

Задержанные с коктейлями Молотова.

Плюс как-то пропустил, предвыборное заявление министра МВД Белоруссии, который собственно и отвечает за действия ОМОНа в городах.

Сейчас оно конечно по другому смотрится.

Источник: Colonel Cassad



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