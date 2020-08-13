Мнение: Задержания в Белоруссии. 12.08.2020
13.08.2020, 10:35, Разное
Нарезки работы ОМОНа за 12 августа.
Ниже, как происходящее освещают на ТВ Белоруссии. В сюжете показывают "украинских революционеров",а также деятеля с саперной лопаткой и флагом со свастикой.
Вот здесь с 1 минуты показывают 6 задержанных и задают вопрос "Еще революцию будем делать?!"
Задержанные с коктейлями Молотова.
Плюс как-то пропустил, предвыборное заявление министра МВД Белоруссии, который собственно и отвечает за действия ОМОНа в городах.
Сейчас оно конечно по другому смотрится.
Источник: Colonel Cassad
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