Беларусь: четвертая ночь протестов
13.08.2020, 7:31, Новости дня
Тысячи жителей Беларуси вечером в среду вновь вышли на акции протеста против переизбрания президента Александра Лукашенко на шестой срок в ходе выборов, которые, по их мнению, были подтасованы.
Демонстранты в Минске образовали живую цепь, попытавшись заблокировать приближение милиции.
Очевидцы рассказали, что на одной улице столицы ОМОН стрелял резиновыми пулями по людям, которые стояли на балконах и поддерживали демонстрантов.
Ранее в среду группы женщин также образовали живые цепи и держали букеты цветов, в то время как полиция стояла рядом, не предпринимая попыток разогнать их.
Аналогичные демонстрации прошли в других белорусских городах.
Власти арестовали порядка 6 тысяч человек, сотни людей пострадали, когда милиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать марши, которые проводились четыре ночи подряд.
Лукашенко заявил, что его не удастся запугать.
«Основа этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные», – заявил он в среду.
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