Беларусь: четвертая ночь протестов

13.08.2020, 7:31, Новости дня

Тысячи жителей Беларуси вечером в среду вновь вышли на акции протеста против переизбрания президента Александра Лукашенко на шестой срок в ходе выборов, которые, по их мнению, были подтасованы.

Демонстранты в Минске образовали живую цепь, попытавшись заблокировать приближение милиции.

Очевидцы рассказали, что на одной улице столицы ОМОН стрелял резиновыми пулями по людям, которые стояли на балконах и поддерживали демонстрантов.

Ранее в среду группы женщин также образовали живые цепи и держали букеты цветов, в то время как полиция стояла рядом, не предпринимая попыток разогнать их.

Аналогичные демонстрации прошли в других белорусских городах.

Власти арестовали порядка 6 тысяч человек, сотни людей пострадали, когда милиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать марши, которые проводились четыре ночи подряд.

Лукашенко заявил, что его не удастся запугать.

«Основа этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные», – заявил он в среду.