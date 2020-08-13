 

Беларусь: четвертая ночь протестов

13.08.2020, 7:31, Новости дня

Тысячи жителей Беларуси вечером в среду вновь вышли на акции протеста против переизбрания президента Александра Лукашенко на шестой срок в ходе выборов, которые, по их мнению, были подтасованы.

Демонстранты в Минске образовали живую цепь, попытавшись заблокировать приближение милиции.

Очевидцы рассказали, что на одной улице столицы ОМОН стрелял резиновыми пулями по людям, которые стояли на балконах и поддерживали демонстрантов.

Ранее в среду группы женщин также образовали живые цепи и держали букеты цветов, в то время как полиция стояла рядом, не предпринимая попыток разогнать их.

Аналогичные демонстрации прошли в других белорусских городах.

Власти арестовали порядка 6 тысяч человек, сотни людей пострадали, когда милиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, чтобы разогнать марши, которые проводились четыре ночи подряд.

Лукашенко заявил, что его не удастся запугать.

«Основа этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные», – заявил он в среду.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Комитет Рады поддержал проект постановления о назначении местных выборов

27.06 / “Ростов” переиграл “Арсенал” в матче чемпионата России

17.07 / “Будь как Украина”. Перед посольством Украины в Баку прошла акция в знак благодарности за поддержку Азербайджана

07.07 / Грузинского баскетболиста обвинили в предательстве за намерение играть в ЦСКА

12.07 / Sveriges Radio – коронавирус вбил клин между англичанами и шотландцами

30.07 / Российский посол согласовал встречу в МИД Белоруссии

12.08 / Мурашко сказал, когда сделает себе прививку от коронавируса

14.07 / ЕС задумал вернуть ограничения на поездки в две страны

14.07 / Стали известны подробности убийства бизнесмена из дела Фургала

10.07 / Грузия открывает границы пяти странам ЕС 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска