 

Бросившего детей в Шереметьево мужчину ограничили в родительских правах

13.08.2020, 10:30, Новости дня

Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя Виктора Гаврилова, который оставил детей в аэропорту Шереметьево, сообщили в прокуратуре региона.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес решение после рассмотрения иска их матери.

«Кроме того, решением суда с ответчика взысканы алименты на содержание детей. Несовершеннолетние для дальнейшего воспитания оставлены в семье матери», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, в январе Гаврилов оставил в аэропорту Шереметьево двух мальчиков, пяти и восьми лет. У детей был рюкзак с документами, в числе которых свидетельства о рождении, а также записка от отца.

Было возбуждено уголовное дело. Затем отец детей пришел с повинной. По данным следствия, Гаврилов не только бросил детей, но и избивал их, а также бывшую жену. Кроме того, он украл деньги у знакомой.

Сначала детей передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, позднее – матери, у которой сейчас новая семья. Гаврилов просил уполномоченную по правам ребенка Анну Кузнецову не отдавать сыновей матери.



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