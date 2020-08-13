США обложили дополнительными пошлинами варенье из Германии и Франции
13.08.2020, 10:30, Новости дня
Мармелады, джемы и варенья из ФРГ и Франции начиная с 1 сентября будут обложены дополнительными таможенными пошлинами при ввозе в США.
Как передает Deutche Welle, они заменят в списке товаров и услуг сыры из Греции и печенье из Великобритании.
Общий объем товаров, подпадающих под штрафные пошлины, останется неизменным на уровне 7,5 млрд долларов в год. Об этом говорится в опубликованном 12 августа заявлении управления представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.
Как отмечается в документе, сохраняется и размер пошлин: 15% на самолеты и 25% на другие товары.
Напомним, ранее США решили сохранить пошлины против ЕС по делу Airbus.
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