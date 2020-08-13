Фетисов и Кобзев договорились о совместной работе над стратегией развития Байкальской территории

13.08.2020, 10:30, Новости дня

В правительстве Иркутской области состоялась встреча первого заместителя председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслава Фетисова и главы Приангарья Игоря Кобзева, в ходе которой обсуждалось развитие Байкальской территории.

Стороны сошлись во мнении, что развитие региона должно быть комплексным, когда при соблюдении природоохранного законодательства учтены и нужды местных жителей, и потребности экономики, передает официальный портал Иркутской области.

«В этом вопросе особенно важно найти разумный баланс между экологическими и экономическими интересами, заниматься развитием туризма и модернизацией производств, решая при этом все социальные задачи территории. В настоящее время мы работаем над созданием необходимой инфраструктуры на острове Ольхон. Прорабатываем вопрос с Министерством образования по организации научно-образовательного центра «Байкал». Эта структура призвана объединить усилия ученых, вузовских лабораторий, промышленников для разработки и реализации ключевых направлений инновационного развития Иркутской области и Республики Бурятии», – подчеркнул Кобзев.

Фетисов рассказал, что в ходе рабочей поездки в регион, изучая экологические вопросы, он посетил несколько населенных пунктов, расположенных на Байкале, пообщался с их жителями.

«Наша страна отвечает за Байкал, который является всемирным достоянием, перед мировым сообществом. Развивая территорию, мы должны сделать все возможное, чтобы не навредить ей. Защищая Байкал, мы защищаем наше будущее. Мы готовы с вами плотно взаимодействовать, чтобы создать стратегию развития Байкальской территории в целом», – сказал он.

В ходе беседы поднимались темы развития туризма, установления границ Прибайкальского национального парка. Отдельной темой встречи стало исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о выработке дополнительных мер, направленных на охрану окружающей среды в экологической зоне Байкала при строительстве железнодорожных магистралей.

«Правительство Иркутской области и ОАО «РЖД» договорились о сотрудничестве в деле сохранения прибайкальских лесов. Основные моменты мы закрепим в соглашении между компанией и регионом. Проект документа будет вынесен на общественное обсуждение», – подчеркнул врио губернатора.

Кобзев и Фетисов также договорились о подготовке совместного доклада на Международную конференцию по стратегии биоразнообразия до 2050 года. Это мероприятие пройдет в 2021 году в Китае. Доклад будет посвящен перспективам развития Байкала и его территории.

Кроме того, Фетисов сообщил, что в марте 2021 года на льду Байкала планируется провести матч по хоккею с шайбой, в котором примут участие известные российские хоккеисты. В свою очередь глава региона Игорь Кобзев пригласил прославленного спортсмена на предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом.