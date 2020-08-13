Россиянам рассказали о способах изменения размеров пенсий

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13.08.2020, 10:30, Разное

Пенсионный фонд РФ призвал россиян к актуализации индивидуальных лицевых счетов. Специалисты рассказали о способах изменения размеров ежемесячных пенсионных выплат.
Как пишет «Политэксперт», от сведений, внесенных в личное дело получателя, напрямую зависит то, сколько в итоге будет получать человек, имеющий право на пенсию. Для расчета выплат в каждом конкретном случае берется ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), который вычисляется из данных, зафиксированных на лицевом счете.

Сюда входят данные о страховых взносах, вносимых работодателем, а также о трудовом стаже пенсионера. В случае, если получатель не трудоустроен, такие взносы выплачиваются, тогда индивидуальный коэффициент для перерасчета можно, взяв во внимание временные промежутки с социально значимой деятельностью. Сюда относится уход за инвалидом, служба в армии и т.п.

Пенсионный фонд Российской Федерации советует безотлагательно, не теряя времени, принять меры для актуализации индивидуального лицевого счета. Не принятые вовремя меры могут привести к ряду сложностей, которые усложнят этот процесс. Например, такими проблемами могут стать восстановление документов или прав на пенсионные выплаты.



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