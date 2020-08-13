Новые подробности расставания Брайана Остина Грина и Меган Фокс: “Он раздосадован, что она даже не дождалась развода”

13.08.2020, 10:26, Разное

О расставании актрисы Меган Фокс и ее возлюбленного Брайана Остина Грина стало известно еще весной этого года. И до этого то жившие врозь, то вновь сходившиеся Меган и Брайан решили поставить точку в отношениях. И оба уже находятся в эпицентре новых романов: Меган активно публикует в сети совместные снимки с рэпером Колсоном Бейкером (псевдоним которого — Machine Gun Kelly), а Брайана папарацци то и дело фотографируют в объятиях сексапильных моделей. Однако, по-видимому, окончательно закрыла за собой дверь после прошлых отношений лишь Фокс, а ее бывший супруг уверен, что она сделала это слишком уж быстро. Об этом изданию People рассказал анонимный источник из близкого окружения актера. По словам этого тайного доброжелателя, Брайан не доволен, что демонстрировать свои чувства к новому бойфренду Меган начала еще до официального оформления развода (пары подала документы для всех необходимых процедур, но на их рассмотрение нужно время).

Он раздосадован и зол, что все, о чем Меган думает — это ее новый роман. Он не понимает, почему она публикует фото с Колсоном и пишет дурацкие посты, в которых рассказывает миру о своей любви. Ведь она еще даже не развелась с Брайаном. Меган всегда была очень скрытной, и теперь он не понимает, что с ней случилось.Ему больно от того, как быстро она решила двигаться дальше.

— сообщил аноним.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс

О том, что чувства актера сильно задеты можно было догадаться и по его недавнему поступку. Не вступая в открытый конфликт, он решил высмеять очередное совместное фото Меган и Колсона в собственном Instagram — точь в точь повторил подпись под фото Фокс “Невероятно красивый мальчик. Мое сердце принадлежит тебе”. Правда, в качестве примера любви привел совсем не снимок возлюбленного Меган, а фото собственных детей. Интернет-пользователи такого ребячества не оценили и посоветовали Брайану перестать тратить время на попытки задеть бывшую супругу.

О расставании с женой Брайан Остин Грин рассказал он сам в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green. В эпизоде Брайан упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине Machine Gun Kelly — они вместе снимались в пока еще не вышедшем фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Когда съемки триллера были в разгаре, Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания.

Как показали последующие события, по-видимому, актер ошибался: за день до объявления о расставании Меган появилась в главной роли в новом клипе Колсона. А после во время записи подкаста Лалы Кент и Рэндалла Эммета Меган рассказала, что их с Колсоном чувства вспыхнули как раз на съемках фильма Midnight in the Switchgrass, когда она еще встречалась с Брайаном. По словам актрисы и музыканта, то, что произошло между ними, было любовью с первого взгляда.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми на прогулке по Лос-Анджелесу