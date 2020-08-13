Мнение: Те же грабли

13.08.2020, 10:25, Разное

Вообще занятно, конечно, наблюдать, как РФ в текущей ситуации с Белоруссией один в один повторяет ровно те же ошибки, которые допустила в случае с Украиной. Вот уж воистину – “старого пса не научишь новым трюкам”! С Украиной мы уже огребли, допустив реальную (а не выдуманную) геополитическую катастрофу для конкретно России – разрыв с наиболее близкой нам республикой и фактически изоляцию страны в каком-то международном гетто; и вот теперь – движение по тем же самым граблям в ту же сторону.

Тут виден, конечно, стиль какого-то конкретного лица, заправляющего российской внешней политикой; стиль простой и незамысловатый. В основе – простой принцип: не надо мудрить, надо действовать прямо. Хочешь союзника – купи, соблазни или завербуй в интересующей тебя стране ее “первое лицо”; ну а дальше – еще проще: поддерживай ДО УПОРА это “первое лицо”, что бы оно ни делало. Оно ведь ТВОЁ – значит, зачем искать от добра добра?

С Украиной таким образом сделали ставку на Януковича – и тупо держали ее до самого конца; а когда Януковича все ж сковырнули – тут “внезапно” оказалось, что БОЛЬШЕ НИКОГО во всей Украине у России нет, буквально все прочие силы к России враждебны, да и никакой работы ни с кем, кто “не Янукович”, на Украине не велось. А зачем, типа? У нас же был “главный”, так чего ж было тратить ресурсы на всякую шелупонь?

То бишь, как и всегда в РФ, торжествовала не дипломатия, а бюрократия (а как иначе, ведь именно АППАРАТ правит страной). Бюрократу, для которого главное “отписаться”, всегда удобнее и проще поддерживать действующего правителя, с ним ведь все понятно, “он там главный”; а вот ИГРАТЬ с какими-то другими силами, про которых неясно, прорвутся они к власти или нет – дело стремное, опасное для карьеры… В итоге дураков в аппарате и нет.

Сейчас Луку, который самым очевидным образом потерял берега, попрут – а Россия, которая его “поздравила”, да и поддерживала все эти годы, опять окажется во “врагах”, теперь уже белорусского народа. Это даже скучно – очень уж предсказуемо.

Какая-то просто карма – все время делать ставку на обанкротившиеся режимы. Украина, Сирия, Ливия, Венесуэла, теперь вот Белоруссия. Причем Россия, говоря биржевым языком, все время “покупает”… и держит до конца, в какой-то безумной надежде, что “мусорный актив” вдруг волшебным образом снова взлетит в цене, снова станет ценным и желанным. Итог всегда одинаков – обнуление (какое знакомое слово!)

Путин за всю карьеру так и не научился важнейшему биржевому качеству – вовремя сбрасывать. Так же, как не научился и другому – многозадачности, способности держать яйца в разных корзинах, быть гибким. Оттого, кстати, и во внутренней политике такая мертвенная затхлость – тут тоже делается ставка исключительно на одну карту, без альтернатив, без вариантов. Можно ли рассчитывать, что к восьмому десятку в голове у НацЛидера что-то перещелкнет? Конечно, нет.

Это просто еще один аргумент в пользу сменяемости власти ВОВРЕМЯ. Старый пес никогда не научится новым трюкам.