Кардиолог назвал признаки скорой смерти

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13.08.2020, 10:23, Разное

Кардиолог Анатолий Трифонов рассказал о тревожных признаках нарушения работы сердечно-сосудистой системы, которые могут стать предвестниками скорой смерти. Некоторые из них проявляются за 10-15 дней до кончины, а другие дают о себе знать лишь за полтора-два часа до летального исхода.

К ранним симптомам относятся частые обмороки, одышка, увеличение зрачков, внезапный страх и побледнение кожи. А среди поздних – холод в руках и ногах, посинение кожи на лице, выделения пены изо рта и судороги. При обнаружении таких симптомов следует немедленно вызвать врачей.



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