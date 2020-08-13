Обманчивая улыбка способна поднять настроение

13.08.2020, 10:17, Разное

Ученые доказали, что «ненастоящая» улыбка способствует возникновению позитивного эмоционального состояния и улучшает настроение, фактически «обманывая» мозг. Результаты исследования специалисты опубликовали в журнале Experimental Psychology.

В эксперименте сотрудников Университета Южной Австралии принимали участие 136 добровольцев из разных стран. Их возраст составлял от 18 до 50 лет. Им необходимо было улыбаться даже в тот момент, когда для этого не было поводов. Оказалось, что «ненастоящая» улыбка становилась причиной хорошего настроения.

По словам одного из авторов исследования доктора Фернандо Мармолехо-Рамоса, улыбка способна повлиять на миндалевидное тело, которое является эмоциональным центром мозга, высвобождающим нейротрансмиттеры. Сокращая мышцы, ответственные за формирование улыбки, в мозг поступает определенный сигнал. Поэтому в течение короткого промежутка времени человек может испытывать чувство радости.