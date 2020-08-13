 

В РФ подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

13.08.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 907 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5057 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 692, Свердловской области – 162, Санкт-Петербурге – 160.

Зафиксировано 124 летальных исхода, полностью выздоровели 6 тыс. 98 человек.

Всего в РФ выявлено 907 тыс. 758 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 384 летальных исхода, выздоровели 716 тыс. 396 человек.

Накануне, 12 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5102. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 45.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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