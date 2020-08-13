Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

13.08.2020, 10:08, Новости дня

Российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов.

По данным на 10.00, индекс Мосбиржи прибавлял 0,12%, достигая 3057,63 пункта, индекс РТС уменьшился на 0,03%, до 1306,74 пункта, передает ТАСС.

К 10.15 индекс Мосбиржи уже торговался в «красной» зоне и уменьшался на 0,2%, до 3047,86 пункта, РТС рос на 0,06%, до 1307,9 пункта.