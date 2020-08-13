Флот «инопланетных кораблей» появился в небе над Китаем

13.08.2020, 9:57, Разное

Несколько дней назад жители Китая наблюдали «флотилию НЛО» у своих берегов. Светящиеся огни в виде столбов замерли в небе между китайскими островами Кинмэнь и Мацу.

Уфолог Скотт Уоринг связал данное явление с происходящей в эти дни встречей президента Тайваня с министром здравоохранения США. Уфолог сообщил, что появившиеся в небе НЛО разбросаны по всему побережью КНР, и преграждают собой подходы к границам Тайваня. Таким образом инопланетяне демонстрируют свою силу, показывая, что они следят за человечеством и при необходимости готовы вмешаться.

Однако тайваньские СМИ быстро нашли объяснение данному феномену, обратившись к местным метеорологам. Оказалось, что это редкое и невероятно красивое явление называется «световыми столбами», которое для субтропиков действительно большая редкость. Обычно оно свойственно тем местам, где более холодный климат, и любой свет (луны, солнца или даже фонарей) начинает отражаться от кристаллических частиц льда, находящихся в воздухе.