 

Флот «инопланетных кораблей» появился в небе над Китаем

13.08.2020, 9:57, Разное

Несколько дней назад жители Китая наблюдали «флотилию НЛО» у своих берегов. Светящиеся огни в виде столбов замерли в небе между китайскими островами Кинмэнь и Мацу.

Уфолог Скотт Уоринг связал данное явление с происходящей в эти дни встречей президента Тайваня с министром здравоохранения США. Уфолог сообщил, что появившиеся в небе НЛО разбросаны по всему побережью КНР, и преграждают собой подходы к границам Тайваня. Таким образом инопланетяне демонстрируют свою силу, показывая, что они следят за человечеством и при необходимости готовы вмешаться.

Однако тайваньские СМИ быстро нашли объяснение данному феномену, обратившись к местным метеорологам. Оказалось, что это редкое и невероятно красивое явление называется «световыми столбами», которое для субтропиков действительно большая редкость. Обычно оно свойственно тем местам, где более холодный климат, и любой свет (луны, солнца или даже фонарей) начинает отражаться от кристаллических частиц льда, находящихся в воздухе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию завершилось

04.07 / Крадучись по Неве

09.08 / Лукашенко сделал заявление о хаосе после выборов

06.08 / СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей

28.06 / Мнение: Агент Оранж (Agent Orange), его путь к бесславию

10.08 / Виктория Дайнеко объяснила свое одиночество: Альфа-самка с высоким темпераментом

23.07 / Мнение: С каких пор преступники – уважаемые люди?

12.08 / ЦРУ учредит премию имени Александра Солженицына за распространение «правильной» информации о России

11.08 / Тихановская лично объяснила бегство за границу после выборов

07.08 / Алексей Панин получил вид на жительство в Испании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска