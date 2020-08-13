Мнение: Что бы это значило?
13.08.2020, 9:55, Разное
Довольно известное московское издательство АСТ в серии "Книги, изменившие мир" выпустило книгу, фактически брошюру,
будущего председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина "Государство и революция"…
Эту работу, за исключением юридических факультетов и вузов, студенты в СССР не изучали.
В прерванной в октябре 1917 г. работе в шалаше у озера Разлив под Сестрорецком брошюре Владимир Ильич Ульянов не только систематизировал взгляды Карла Маркса на государство нового типа, но и хотел изложить собственное видение, концепцию слциалистического государства и общества.
Революционная ситуация, сложившаяся накануне восстания 25 октября, потребовала срочного отезда Ульянова в Петроград.
Брошюра заканчивается словами (примерно, по памяти): – Хотел изложить собственное видение государства, но делать революцию не менее важно, чем писать о ней".
Источник: Теория элит
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