 

Мнение: Что бы это значило?

13.08.2020, 9:55, Разное

Довольно известное московское издательство АСТ в серии "Книги, изменившие мир" выпустило книгу,  фактически брошюру,
будущего председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина "Государство и революция"…
Эту работу, за исключением юридических факультетов и вузов, студенты в СССР не изучали.
В прерванной в октябре 1917 г. работе в шалаше у озера Разлив под Сестрорецком  брошюре Владимир Ильич Ульянов не только систематизировал взгляды Карла Маркса на государство нового типа, но и хотел изложить собственное видение, концепцию слциалистического государства и общества.
Революционная ситуация, сложившаяся накануне восстания 25 октября, потребовала срочного отезда Ульянова в Петроград.
Брошюра заканчивается словами (примерно, по памяти): – Хотел изложить собственное видение государства, но делать революцию не менее важно, чем писать о ней".

Источник: Теория элит



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