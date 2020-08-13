 

Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

13.08.2020, 9:53, Новости дня

В графике президента РФ Владимира Путина нет встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Нет такой встречи в графике», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Лукашенко покинул Белоруссию и срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / США заявили о «перехвате» российских Ил-38 возле Аляски

25.06 / Россия решила не спасать ДСНВ «любой ценой»

27.07 / Кадыров заявил, что он достоин Нобелевской премии, а не санкций

22.07 / Госдума приняла законы о «регуляторной гильотине»

13.07 / Ляшко: Украина проводит клинические исследования препаратов, уменьшающих летальность от коронавируса

07.07 / Reuters: число смертей от коронавируса в США превысило 130 000

27.06 / Жители островов на Псковском озере приняли участие в общероссийском голосовании

30.07 / Задержанные в Белоруссии россияне начали давать показания

24.07 / “Не для наказания”. В ВСУ пояснили, зачем собирают данные на военнослужащих-майдановцев

27.06 / Экс-супруга Башарова заявила на него в полицию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска