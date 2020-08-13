Степанов рассказал о рекордном количестве госпитализированных с COVID-19

13.08.2020, 9:50, Новости дня

За прошлые сутки в Украине зафиксирован рекорд по числу госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией с начала эпидемии. Об этом на брифинге в Виннице 13 августа сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Было госпитализировано 315 человек, такого количества госпитализированных за сутки нас еще не было”, – сказал министр.

Он отметил, что пятые сутки подряд превышение показателя в 50% заполненности коек для пациентов с COVID-19 – во Львовской области.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.