 

Мнение: Богатый брат бедного обидел – негодяй

13.08.2020, 9:50, Разное

Все в поселке удивлены домом братьев Началовых. Впечатляет социальное расслоение на фото? Богатый брат – такой негодяй…

Старший брат сильно обидел и разочаровал младшего. Видите ли, этот негодяй – женился. Завел семью. Младший так и живет бобылем. Считает, что в его бедах виноват старший. Не упускает возможности отвесить в его адрес шпильку.

– Лучше жить, как я, чем, как он. Он – нечестный и жадный.

– Чем же он нечестный?

– Обещал матери заботиться обо мне. А сам только о себе и своей семье думает.

Семья у старшего брата небольшая. Жена и дочка.

Выпивают оба брата. Но плохо выглядит младший. Старше своих лет. Про таких говорят “плохо сохранился”. Боюсь, его сжирает зависть. Хотя и завидовать особенно нечему.

Старший на реконструкцию дома копил лет десять. Потом сделал ее. Ничего не достраивал – просто ремонт, облицовка дома, пластиковые окна, нормальная крыша из металлочерепицы. Но этим он страшно обидел брата. Они не общаются.

Разъезжаться не собираются. Младший брат всегда летом на даче – следит, чтобы дочка старшего не воровала его яблоки. Яблоня на участке есть только у него. Все его богатство.

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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