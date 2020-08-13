Стала известна основная версия следствия по делу Легкоступовой

13.08.2020, 9:48, Новости дня

Следствие рассматривает в качестве основной версию о том, что певица Валентина Легкоступова получила травму головы в результате падения в ванной, сообщили СМИ.

По предварительным данным, 54-летняя певица в состоянии алкогольного опьянения потеряла равновесие в ванной, упала и ударилась головой, информирует РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что состояние певицы оценивалось как средней тяжести, женщине удаляли гематому. Позже врачи сообщили родственникам Легкоступовой о начавшихся осложнениях после перенесенной операции на головном мозге.

Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь. По данным СМИ, Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. А после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.

После этого сам Фирсов заявлял, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. Позже СМИ сообщили о задержании Фирсова полицейскими.