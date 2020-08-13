Ноутбук Honor MagicBook 14 SE оценен в 475 долларов

13.08.2020, 9:45, Новости дня

Китайская компания Honor выпустила новый ноутбук под названием MagicBook 14 SE.

Старт продаж состоится уже 15 августа, а стоимость портативного устройства составит 475 долларов. О ноутбуке известно, что здесь применили мощный четырехядерный процессор AMD Ryzen 5 3500U с видеокартой Radeon RX Vega 8. Кроме того, новинка обладает 8 гигабайтами оперативной памяти. В качестве места хранения данных применен твердотельный диск на 256 гигабайт.

Из названия ноутбука следует, что модель получила 13-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Новинка имеет батарею на 5600 Втч, чего достаточно для длительной автономной работы. Напомним, несколько ранее производителем была выпущена версия MateBook 14 Ryzen, обладающая схожей внешностью.