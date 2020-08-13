Объявлена дата продаж премиального внедорожника на базе Toyota Crown

13.08.2020, 9:45, Новости дня

Известная марка Hongqi анонсировала стар продаж нового премиального внедорожника Hongqi HS7.

Напомним, данный автомобиль построен на базе роскошного Toyota Crown. Приобрести модель станет возможным на китайском рынке уже с 29 августа. Кроме того, премьера флагманского внедорожника для глобального рынка состоялась в минувшем году. Напомним, изначально модель Hongqi HS7 выпускалась исключительно для китайских высокопоставленных чиновников.

Новинка получила экономичный двигатель, а также просторный салон для семи человек. Под капотом установлен 2-литровый агрегат на 251 л.с. мощности. Модель сохранила полный привод, а также приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Минимальный ценник на Hongqi HS7 составит от 270 тысяч юаней.