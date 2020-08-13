 

Объявлена дата продаж премиального внедорожника на базе Toyota Crown

13.08.2020, 9:45, Новости дня

Известная марка Hongqi анонсировала стар продаж нового премиального внедорожника Hongqi HS7.

Напомним, данный автомобиль построен на базе роскошного Toyota Crown. Приобрести модель станет возможным на китайском рынке уже с 29 августа. Кроме того, премьера флагманского внедорожника для глобального рынка состоялась в минувшем году. Напомним, изначально модель Hongqi HS7 выпускалась исключительно для китайских высокопоставленных чиновников.

Новинка получила экономичный двигатель, а также просторный салон для семи человек. Под капотом установлен 2-литровый агрегат на 251 л.с. мощности. Модель сохранила полный привод, а также приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Минимальный ценник на Hongqi HS7 составит от 270 тысяч юаней.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / В РФ предложили изменить правила расселения аварийного жилья

26.07 / Среди заразившихся COVID-19 на ферме в Германии могут быть украинцы

04.07 / “Тамбов” одержал волевую победу над “Спартаком”

31.07 / Фигурант дела Шеремета Антоненко: Следственный эксперимент готов пройти, если не будут водить на цепи, как Юлю Кузьменко

05.08 / Лукашенко: Минск по делу россиян будет действовать в рамках соглашений с Россией и Украиной

13.07 / Названо число привлекавшихся к борьбе с коронавирусом военных медиков

04.08 / Доктор Мясников назвал лучшие заменители лекарств

10.08 / Считавшийся погибшим во время протестов в Минске оказался жив

30.06 / В Украине могут закрыть Одессу и другие курорты из-за коронавируса – Степанов

26.06 / Ахеджакова рассказала, как пришлось «валяться в ногах» в поддержку Серебренникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска