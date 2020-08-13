 

В Челябинске автоледи насмерть сбила дорожного инспектора

13.08.2020, 9:43, Разное

В Челябинске 19-летняя девушка за рулем корейской иномарки сбила дорожного инспектора, который ехал на мотоцикле. От полученных травм сотрудник ДПС скончался на месте происшествия.

Известно, что автоледи двигалась на большой скорости. Ее стаж вождения составлял всего один год. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал “360”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Мнение: Польша напрасно прячет новые F-35 от России

29.06 / Настя Ивлеева запускает новое шоу на YouTube

20.07 / Рыбин и Сенчукова рассказали о решении своих финансовых проблем

27.07 / Наталья Штурм считает, что Бари Алибасова похоронит собственный сын

07.08 / Мнение: Как Комсомолка разоблачила ФСБ

15.07 / Мнение: Повышение тарифов

27.07 / Ученые обнаружили фермент, отвечающий за неприятный запах человеческого тела

16.07 / Солист Little Big Илья Прусикин назвал свой первый Porsche Антоном

26.06 / Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает

05.08 / Samsung Galaxy S21 выйдет без подэкранной камеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска