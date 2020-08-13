В Челябинске автоледи насмерть сбила дорожного инспектора

13.08.2020, 9:43, Разное

В Челябинске 19-летняя девушка за рулем корейской иномарки сбила дорожного инспектора, который ехал на мотоцикле. От полученных травм сотрудник ДПС скончался на месте происшествия.

Известно, что автоледи двигалась на большой скорости. Ее стаж вождения составлял всего один год. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает телеканал “360”.