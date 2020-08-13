«Дети упали на землю как мухи» – Неразгаданная тайна инцидента в английском городке

13.08.2020, 9:44, Разное

В то ясное летнее утро сотни человек, собравшихся за городом на музыкальное благотворительное шоу, внезапно почувствовали себя плохо и упали без чувств. Большинство из них были дети. Причина происшествия до сих пор точно не выяснена.

То, что произошло ясным летним днем 1980 года в маленьком городке Киркби-на-Эшфилде (Англия), до сих пор является предметом регулярных дискуссий и споров.

Теории предполагают влияние неизвестного газа, проблему с атмосферой, испарения от растений или даже секретные испытания биологического или химического оружия.

13 июля 1980 года на большом поле на окраине города шла активная подготовка к ежегодному местному большому музыкальному представлению под названием "Шоу Холлинвелла". На шоу должны были выступить несколько музыкальных коллективов, в том числе "Лесная лига юношеских джазовых оркестров", в которую входило более 500 школьников со всего Восточного Мидлендса.

Всего на поле с утра собрались целых 11 юношеских оркестров с духовыми инструментами. Дети были счастливы и взбудоражены ожиданием выступления, это шоу считалось одним из ярких событий года и имело благородные благотворительные цели.

Однако вскоре этот день превратился в одну из самых странных нерешенных загадок, которые когда-либо видела Великобритания.

В 9 утра шоу началось и поначалу все шло просто отлично. Окруженные благодарными зрителями, молодые музыканты устроили на зеленом поле прекрасное выступление, играя различные марши и популярные мелодии. Но в 10:30 внезапно один из детей в оркестре выронил из рук свой трубу, на которой играл и словно замертво упал на траву.

За ним упал еще один, а потом еще и еще. По словам одного из зрителей, дети падали как подкошенные, "словно кегли в кегельбане". Падали не только дети, выступающие на поле, но и стоящие в ожидании своего выступления, и те, которые уже выступили. За считанные секунды все поле оказалось усыпано бесчувственными телами сотен человек.

Большинство из них были детьми из оркестров, но были там и взрослые мужчины и женщины. Потом начали терять сознание те люди, что сидели на зрительских скамейках. Даже младенцы в коляске.

"Мы поняли что происходит что-то не по плану, когда взрослые и дети начали терять сознание и падать. Мы поднимали их, тормошили, пытались оказать первую помощь. Нечто поразило и детей и взрослых обеих полов, но никто не понимал в чем причина. До сих пор сложно объяснить, что там было, но это было похоже на поле боя. Дети падали как мухи, казалось, что они просто падают безо всякой на то причины. Люди начали волноваться, потом паниковать, но они не кричали. Это было странное чувство, все волновались и не знали, что случилось", – рассказывает очевидица Маргарет Пэлторп.

Всего в то утро пострадало около 300 человек, но никто не умер. Упавшие вскоре приходили в себя и жаловались на сильную головную боль, тошноту, головокружение, судороги, боли в животе, боли в глазах и горле. У многих из носа обильно шли сопли как при сильном насморке, другие говорили, что из их рук и ног "словно исчезли кости", их конечности, с виду неповрежденные, ощущались как вялые и "дрожжащие как желе".

Пострадавших тут же начали развозить по окрестным больницам, но когда они попали туда, то чувствовали себя уже вполне сносно. К вечеру в больницах осталось лишь 9 детей, чье состояние здоровье было хуже, чем у остальных.

Тем временем местная полиция и представители властей пытались экстренно разобраться что произошло. Брались пробы воздуха и воды, проверялось нет ли утечек газа. Но ничего подозрительного не нашли.

Потом стали высказываться мнения, что это была массовая истерия. Говорилось, что многие школьники приехали из дальних деревень, что они устали, а к тому же сильно нервничали перед выступлением, кроме того погода стояла жаркая. Некоторые школьники могли упасть из-за солнечного удара, а другие пришли в панику и возникла цепная реакция.

То есть предполагалось, что не было внешней причины, а виновата лишь психика.

Однако эта теория не объясняла, почему даже младенцы теряли сознание, а еще почему у людей жгло в глазах и горле. И сами пострадавшие настойчиво отрицали, что у них была паническая атака или что они подпали под массовую истерию. Зачастую они просто даже не видели как падали другие, когда упали сами.

Потом основной версией стало, что во всем виноват пестицид "тридеморф", который якобы распылили на поле. С того года его применение навсегда запретили на территории Великобритании. Всемирная организация здравоохранения считает его умеренно опасным и указано, что он может вызывать раздражение глаз и кожи, если его применять в больших количествах.

Однако нет никаких доказательств того, что этот пестицид был распылен на поле Холлинвелла, да там и не росло никогда культур, которые обычно опрыскивают пестицидами. Тридеморф действительно распылялся на соседнем поле за несколько дней до шоу, но оттуда до поля выступления расстояние несколько сотен метров.

Кроме того эта версия не объясняет, почему другая часть присутствующих на поле людей вообще никак не пострадала.

Специалист по токсичным пестицидам Дэвид Рэй из Ноттингемского Университета считает, что очень маловероятно, что тридеморф вызвал бы массовый коллапс у детей, даже если бы они подверглись прямому его воздействию.

На протяжении последующих лет выдвигались версии о пищевом отравлении, добавлении в воду каких-то наркотиков или лекарств, а также версии упомянутые в начале статьи – о секретном испытании химического или биологического оружия. Но никаких доказательств любой из этих версий так же найдено не было.