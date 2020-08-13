 

Возлюбленная Жигунова Ворожбит рассказала о мести своего бывшего мужа

13.08.2020, 9:30, Разное

Виктория Ворожбит в своем микроблоге Instagram пояснила подписчикам, что больше не может молчать о беззаконии и насилии, которые длятся в ее жизни уже полтора года. Возлюбленная Сергея Жигунова призналась, что ей мстит бывший муж Виктор Суханов, который дошел до того, что выбрал объектом нападок сына.
Прошлой весной стало известно о том, что 57-летний актер оставил супругу Веру Новикову ради приморской журналистки Виктории Ворожбит. До романа с Сергеем Жигуновым она была 15 лет замужем за медиамагнатом из Приморска. Узнав об измене супруги, Виктор Суханов «развязал войну», а на кону стоит бизнес, включающий около 20 компаний и имущество семьи. По словам адвоката Виктории Ворожбит Павла Солеварова, на момент знакомства экс-супруг был обычным журналистом, а его клиентка уже занимала руководящие должности. Она не только помогла мужу построить медиаимперию, но и вложила в это собственные средства. На кону стоит дом, оцененный в 11 миллионов рублей, а также состояние в 70 миллионов рублей.

Виктория Ворожбит рассказала, что экс-супруг поменял замки и не пускает ее домой, чтобы забрать личные вещи и документы. Виктор Суханов направляет в суд многочисленные иски, чтобы отомстить бывшей жене. Кроме этого, он прекратил общение с сыном журналистки, которого воспитывал на протяжении 15 лет, и хочет отказаться от отцовства. Адвокаты требует, чтобы она с ребенком выписались из дома. Сыну Ворожбит на данный момент 21 год, он самостоятельно живет в Санкт-Петербурге и не претендует на деньги приемного отца.

Медиамагнат Виктор Суханов также написал жалобу на экс-супругу, что она проживает в Москве без регистрации. По этому поводу ее вызывали к участковому и выписали штраф.

Возлюбленная Сергея Жигунова думала, что за полтора года ее бывший муж сможет справиться с обидами. Однако иски, которые постоянно приходят ей, вынудили журналистку «занять активную позицию», а не сидеть и ждать очередного удара.



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