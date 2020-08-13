Ортон, Ах-Минг, Нума… – почему у инопланетян такие странные имена?

13.08.2020, 9:39, Разное

В архивах уфологов есть множество историй о контактерах, которые якобы беседовали с пришельцами и в том числе те рассказывали им как их зовут. И очень часто это были имена, словно намеренно причудливые и чуждые для человека той нации, с которым пришелец общался.

В этот странный (и довольно длинный) список входят пришельцы Ортон, Наму из Уни, Ах-Минг из Тарра, Рондолл из Четвертой плотности и другие.

Неужели их и правда зовут именно так, или же это значит нечто большее. чем может показаться на первый взгляд?

В 1969 году британский исследователь Несси Тед Холидей некоторое время жил в гостинице города Инвернесс, что неподалеку от шотландского озера Лох-Несс. Днем он проводил экскурсии по озеру для туристов, а вечером возвращался в свой гостиничный номер.

И однажды три вечера подряд по возвращению хозяин гостиницы говорил Холидею, что пока его не было, в гостиницу приходил некий "мистер Авол" и требовательно желал поговорить с Холидеем. Причем в каждый из этих трех дней он приходил три раза в течении одного часа. При этом он никогда не оставлял номера своего телефона и лишь дал карточку со своим написанным именем.

А теперь перенесемся через океан в США, где в конце 1960-х и начале 1970-х исследователь аномальных явлений Джон Кил изучал существо под названием Человек-Мотылек. В какой-то момент он столкнулся с девушкой-контактером по имени Джил, которая уверяла, что общается с неким внеземным созданием по имени Апол или Апал.

Сама Джил была довольно необразованной и не читала ничего кроме комиксов, но сведения, которые через нее передавал Апол, поражали своей информированностью. Он также мог предсказывать разные события, в том числе авиакатастрофы.

В 1967 года знакомая Кила по имени Джей Паро, которая работала на радио в Нью-Йорке, внезапно встретила Человека в Черном, который назвался "Мистер Апол". Он вел себя как типичный Человек в черном, то есть загадочно угрожал и пугающе ухмылялся. Случилось это вскоре после того как Джей несколько раз видела НЛО в небе.

Это случилось рано утром, когда Джей вышла на прогулку. Рядом с ней вдруг остановился черный Кадиллак и из него вышел мужчина в черном классическом костюме устаревшего покроя. Мужчина жутковато улыбался или ухмылялся, а потом пожал руку Джей и сказал "Я Апол". Ладонь его была ледяной как у трупа.

В 1994 году британец Джерри Баньярд наткнулся на Человека в черном, который представился как "Мистер Атол". На нем был черный свитер с круглым вырезом и черные кожаные брюки, и это в жаркий летний день.

Итак, Апол, Атол и Авол. Удивительно похожие имена. Просто совпадение? Движемся дальше.

В 1987 году вышла книга уфолога Уитли Стрибера "Общение", в которой он изучал случаи похищения людей пришельцами и феномен контактеров. В том числе он описал историю Трумэна Бетурума, который в 1950-х годах общался с некой инопланетянкой про имени Аура Рейнс, прилетевшей с планеты Кларион.

Стрибера зацепило это имя и он решил, что оно очень похоже на словосочетание "Аэра Реанн" (Aerach Reann), что в переводе с гэльского языка означает "Небесное тело в воздухе". Этот термин многие века назад в Шотландии и Ирландии относился к загадочным случаям с феями, которые похищали мужчин.

Летом 1990 года в Великобритании было особенно много кругов на полях. Это было время пика интереса к этому явлению. Исследовательница Ванесса Мартин целую неделю бродила по графству Уилтшир, пытаясь разгадать загадку кругов, и однажды забрела к древним стоячим камням Эйвбери.

Там к ней откуда-то вдруг подошел странноватый незнакомый мужчина и с ходу начал с Ванессой разговор о кругах на полях, словно знал кто она и чем занимается. Он был одет в ярко-белый комбинезон, очень чистый, и у него были длинные (почти до пояса!) желтоватые волосы. Он напоминал внешне или очень аккуратного хиппи или представителя какой-то секты.

Мужчина представился как "Хейоки" или "Хояки". Или "Хеойка". Знаете, кто такой Хейока? Эзотерики так называют особый тип эмпатов. Эмпат это человек, который способен чувствовать эмоциональное состояние другого человека. Есть много разных типов эмпатов и хейока это один из самых сильных и "духовно настроенных".

Это слово "Хейока" пришло из языка коренных американцев, где оно означает "Священный шутник" или "дуралей". Однако речь конечно же не о состоянии ума самого хейоки, а о том, что он с помощью некой легкой энергии юмора может открывать умы людей и исцелять их. Когда хейока работает с человеком, он шутит, рассказывает смешные истории, показывает фокусы.

В общем с именами пришельцев все совсем непросто.