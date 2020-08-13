Ученые связали высокие риски заражения коронавирусом с отрицательным резус-фактором

13.08.2020, 9:17, Разное

Обладатели отрицательного резус-фактора имеют повышенные риски заражения коронавирусом, к таким выводам пришли исследователи из Испании и Бразилии. При этом речь идет не столько о коронавирусе, сколько о заболеваниях, причиной которых становится слабый иммунитет.

В исследовании специалисты изучили процент заболеваемости COVID-19 в странах с большим количеством граждан, имеющих отрицательный резус-фактор. К таким государствам относятся Австралия, Бразилия, Великобритания, Испания и ряд иных стран. Оказалось, что пациенты с отрицательным резус-фактором не только чаще заражались коронавирусом, но и страдали от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Все они были связаны со слабым иммунитетом.

По словам заведующего лабораторий анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, связь между резус-фактором и заражением коронавирусом может существовать, но данную гипотезу надо проверять. Для этого ученым потребуется изучить серию статей, посвященных этому наблюдению.