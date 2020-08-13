 

Пригожин раскритиковал отказ Спивакова от врученного Лукашенко ордена

13.08.2020, 8:53, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об отказе дирижера и скрипача Владимира Спивакова от ордена Франциска Скорины, врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, из-за событий в республике.

«Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами», – сообщил он в эфире НСН.

Пригожин раскритиковал решение Спивакова. Он отметил, что в таком случае можно отказываться от орденов других стран, где также происходят «нестандартные ситуации».

При этом продюсер выразил солидарность с белорусским народом.

Ранее народный артист СССР, скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему президентом республики Александром Лукашенко в 2014 году. 

Напомним, в понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.



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