Сотрудник ДПС погиб в ДТП с девушкой на иномарке в Челябинске

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13.08.2020, 8:53, Новости дня

Девушка на автомобиле Hyundai Solaris в Челябинске врезалась в мотоцикл, на котором передвигался инспектор ДПС, полицейский от полученных травм скончался на месте ДТП, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло 12 августа в 23.15 (21.15 мск) в Челябинске на улице Линейная, 64.

«Водитель, девушка 2001 года рождения, имея стаж вождения 1 год, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не выбрала безопасную скорость и дистанцию до двигающегося впереди попутно патрульного мотоцикла BMW. В результате ДТП водитель мотоцикла – инспектор ДПС ОГИБДД УМВД РФ по Челябинску 1980 года рождения – от полученных травм скончался на месте», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется в сообщении.



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