 

Модернизированный «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для испытаний

13.08.2020, 8:53, Новости дня

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в акваторию Японского моря для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщили в Минобороны.

«В течении суток экипаж и специалисты АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» проверили в различных режимах, в том числе на максимальном ходу, работу главной энергетической установки, систем и механизмов корабля. По итогам выхода будет принято решение о сроках проведения последующих этапов испытаний, в частности, взлетов и посадок на палубу фрегата корабельных вертолётов Ка-27», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

В четверг фрегат «Маршал Шапошников» поставят на специальный стенд для проверки физических полей корабля.

Ремонт с модернизацией фрегата проводится на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке.

«На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. В дополнение к противолодочным и противовоздушным системам он получил на вооружение комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также современное артиллерийское вооружение», – сообщили в Минобороны.

Планируется что до конца текущего года фрегат «Маршал Шапошников» вернется в состав Тихоокеанского флота.

Напомним, 10 июля фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания после модернизации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Финал Кубка Украины по футболу перенесли из Львова в Харьков

05.08 / Чеснаков: Трехдневное голосование демократичнее и удобнее однодневного

27.06 / Калининградская область официально открыла туристический сезон

24.06 / Трамп грозит Болтону тюрьмой

30.06 / Видео: Для Саакашвили открыли дорогу во власть

03.08 / Корейскими учеными был открыт фермент, который увеличивает продолжительность жизни

25.06 / Мишустин назвал сумму на дополнительные выплаты для детей

31.07 / Песков назвал передергиванием сообщения о сворачивании переговоров по Донбассу

31.07 / Для сестер Хачатурян запросили запрет на участие в публичных мероприятиях

27.06 / Ингушские врачи прооперировали человека при свете экранов мобильных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска