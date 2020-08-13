 

Айза Анохина поделилась пикантным фото в леопардовой накидке на голое тело

13.08.2020, 8:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Айза Анохина показала поклонникам пикантное фото, на котором она была запечатлена в леопардовой пляжной тунике на голое тело. 35-летняя бывшая жена Гуфа накануне переболела гриппом, поэтому публиковала в последнее время только уютные домашние снимки.
На фотографии Айза Анохина позирует возле скалы, а глубокое декольте накидки немного приоткрывает ее грудь и подтянутый пресс. Фолловеры засыпали инстадиву комплиментами, назвав ее «богиней» и «тигрицей».

Айза Анохина пояснила подписчикам, что весь день ей пришлось быть без связи, так как сломался телефон. Телеведущая призналась, что совсем не соскучилась по нему и поняла, что он не особо нужен. Единственное, она выпала из рабочих процессов почти на сутки. Также Айза Анохина призналась, что ей было жалко покупать новый гаджет. Она поблагодарила поклонников, которые беспокоились во время ее отсутствия, а также рассказала, что открывает еще один новый салон красоты в столице.



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