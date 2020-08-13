 

Помпео заявил, что Россия “заплатит огромную цену” за возможный сговор с талибами

13.08.2020, 8:45, Новости дня

Если подтвердится факт, что Россия действительно платила талибам за убийство американских солдат в Афганистане, она будет за это отвечать. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Radio Free Europe / Radio Liberty, которое обнародовано на сайте Госдепартамента 12 августа.

Он отметил, что обсуждал эту тему с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, кроме того, военные руководители двух стран также говорили по этому вопросу.

“Мы сказали следующее: если русские предлагали деньги за убийство американцев или других жителей Запада, России придется заплатить огромную цену”, – сказал Помпео.

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение “Талибан” к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стало несколько человек.

Россия и “Талибан” отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это “чушь собачья”. 

Американский президент заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

30 июня газета The New York Times со ссылкой на три связанных с разведкой источника сообщила, что у США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует Главное разведывательное управление России, на счет, связанный с исламистским движением “Талибан”.

В Пентагоне сообщили, что Россия сотрудничала с “Талибаном”, чтобы ускорить вывод войск США из Афганистана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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