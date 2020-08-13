Стало известно о массовом уходе журналистов с телевидения Белоруссии

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13.08.2020, 8:43, Разное

Накануне на улицах Минска также появились танки, бронемашины и другая военная техника. В некоторых регионах страны силовики открыли огонь по гражданам. Среди протестующих есть тысячи задержанных, а также раненые и даже убитые. На многих предприятиях начались забастовки сотрудников.

Накала страстей не выдерживают даже журналисты и ведущие государственных СМИ. За минувшие двое суток уволились не менее пяти сотрудников масс-медиа. В частности, свои должности оставили трудившиеся на телеканалах “Беларусь 1”,
Агентства теленовостей (АТН), СТВ, ОНТ и Первого канала белорусского радио. Более того, они призывают коллег по цеху последовать их примеру, передает Vse42.ru.

Так, один из ведущих “Беларусь 1” Евгений Перлин сообщил, что шокирован происходящим в стране и решил уволиться. Ведущий АТН Сергей Козлович также объявил, что в последний раз находился в студии агентства 10 августа. Помимо них с работы ушла журналист СТВ Татьяна Бородкина, которая вела утреннюю развлекательную передачу. В своем обращении к гражданам Белоруссии она призвала людей не бояться и не лишать будущего своих детей.

Одним из самых проникновенных стало обращение ведущего программы о вооруженных силах на “Беларусь 1” Владимира Бурко. В своем инстаграм-аккаунте он оставил публикацию, в которой написал, что даже в худших кошмарах не мог представить, что военная техника и солдаты, о которых он рассказывал с экрана, могут быть так жестоко применены против собственных граждан. Он также обратился к силовикам с призывом опомниться и прекратить агрессивные действия, сообщает телеканал “360”.



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