 

Продажи новых автобусов в РФ упали в июле на 28%

13.08.2020, 8:38, Новости дня

Сегодня стало известно, что в июле на российском рынке продали 866 новых автобусов, что на 28% уступает тем показателям, которые достигали в минувшем году.

В свою очередь, эксперты указали, что за период с января по июль 2020 года общее число реализованных автобусов составляет 7,1 тысяч сделок, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Наибольшим спросом на отечественном рынке пользуется продукция марки ПАЗ, которая реализовала порядка 460 новых единиц техники с падением на треть. Вторую строчку заняли автобусы НЕФАЗ, проданные в количестве 156 машин с падение на 48%.

В тройке лидеров также значится отечественная компания ЛИАЗ, которая в прошлом месяце продала 59 автобусов, что также свидетельствует о существенном падении спроса на 42%.



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