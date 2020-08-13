 

Новый хетчбэк Volkswagen Golf R засняли без камуфляжа

13.08.2020, 8:38, Новости дня

Шпионские снимки нового «заряженного» Volkswagen Golf R продемонстрировали публике.

В частности, автомобиль обнаружили без применения защитного камуфляжа, что дало возможность рассмотреть его внешность более детально. Вместе с тем автомобиль может похвастаться и другими параметрами. В салоне предусмотрели спортивный руль, а также применили цифровую панель прибором. Параметры производительности Volkswagen Golf R пока не называют, однако предполагается применение 2-литрового двигателя с мощностью 333 л.с.

В актуальном исполнении Volkswagen Golf R способен разогнаться до сотни за 4,6 секунд, тогда как его предельная скорость достигает 270 км в час. Более точные характеристики нового варианта хетчбэка будут известны в рамках официальной презентации, дата которой пока неизвестна.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Появились сообщения о госпитализации Хазанова

18.07 / Пираты похитили четверых украинцев с танкера у берегов Нигерии – МИД

25.06 / Тренер “Урала” Парфенов: плотный график не станет проблемой

12.08 / Пассажиров без масок и перчаток оштрафовали почти на 240 млн рублей в Москве

14.07 / Британия отправит крупнейший авианосец для противостояния Китаю

03.08 / Памфилова: Электронное голосование будет развиваться не взамен традиционному

20.03 / В Якутии начались массовые погромы мигрантов

03.07 / Сенатор США захотел заставить Трампа рассказать о собственности за рубежом

21.07 / Луцкий террорист разрешил передать заложникам воду – Геращенко

08.08 / Родченков заявил, что “поворотным моментом” для него стало указание испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска