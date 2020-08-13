Новый хетчбэк Volkswagen Golf R засняли без камуфляжа

13.08.2020, 8:38, Новости дня

Шпионские снимки нового «заряженного» Volkswagen Golf R продемонстрировали публике.

В частности, автомобиль обнаружили без применения защитного камуфляжа, что дало возможность рассмотреть его внешность более детально. Вместе с тем автомобиль может похвастаться и другими параметрами. В салоне предусмотрели спортивный руль, а также применили цифровую панель прибором. Параметры производительности Volkswagen Golf R пока не называют, однако предполагается применение 2-литрового двигателя с мощностью 333 л.с.

В актуальном исполнении Volkswagen Golf R способен разогнаться до сотни за 4,6 секунд, тогда как его предельная скорость достигает 270 км в час. Более точные характеристики нового варианта хетчбэка будут известны в рамках официальной презентации, дата которой пока неизвестна.