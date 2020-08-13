Филиппины рассказали о третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от COVID-19

13.08.2020, 8:30, Новости дня

Филиппины начнут третью фазу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса в октябре, информирует местное издание Inquirer со ссылкой на представителя президента страны Харри Роке.

По словам Роке, испытания продлятся до конца марта 2021 года. Он отметил, что, как ожидается, к апрелю вакцина должна быть одобрена Управлением по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов Филиппин. Как отмечает издание, в третьей фазе клинических испытаний примут участие десятки тысяч пациентов, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель президента Филиппин, проведение клинических испытаний будет финансироваться правительством России.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса за пределами РФ в ближайшее время начнется в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах.