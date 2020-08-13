Миллионные заработки Аршавина Барановская назвала своей заслугой

13.08.2020, 8:30, Разное

Экс-супруга российского футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская заявила, что благодаря ее усилиям бывший муж смог стать миллионером. Именно она посоветовала ему заключить более дорогостоящий контракт с руководством «Арсенала».

По словам Барановской, выступившей в шоу «Конечно, Вася», когда они только начали встречаться, никаких намеков на миллионные контракты у Аршавина не было. В основном он сидел на скамейки запасных. Карьера футболиста взлетела после феноменального выступления российской команды в чемпионате Европы.

Аршавин сразу же начал получать предложения от зарубежных клубов, среди которых был «Арсенал». Супруги переехали в Англию, а позднее встал вопрос о подписании контракта. Изначально Аршавину предлагали более скромную сумму, но Барановская посоветовала ему просить больше: три или пять миллионов. Экс-супруга утверждает, что без нее у Аршавина не было бы даже одного миллиона.