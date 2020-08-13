Врач назвал признаки приближающейся смерти

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13.08.2020, 8:30, Новости дня

Некоторые признаки приближающейся смерти становятся заметны за 10-15 дней до летального исхода, рассказал врач-кардиолог Анатолий Трифонов.

Трифонов рассказал, что если речь идет «о хроническом заболевании сердечно-сосудистой группы, его главные признаки встречаются за 10-15 дней до летального исхода», передает «Вечерняя Москва».

У больного могут возникнуть недомогание, одышка, вялость, внезапное чувство страха, покраснение лица, побледнение кожи. Кроме того, наблюдаются расширение зрачков и частые потери сознания.

При сердечной недостаточности, которая может привести к смерти, также наблюдаются резкие перемены: «Главные предшествующие смерти симптомы – это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги. Может выделяться пена из ротовой полости».

Кроме того, у пациента также могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка.

Ранее врачи назвали ранний признак угрозы сердечного приступа.



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