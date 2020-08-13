Канделаки: «Разве мы имеем право запрещать Пугачевой иметь детей в зрелом возрасте?»

13.08.2020, 8:30, Разное

В ходе беседы с ведущими программы «Конечно, Вася!», Тина Канделаки заявила, что детей можно завести в любом возрасте. В пример телеведущая привела Аллу Пугачеву, которая стала матерью уже после 60 лет.

По словам Тины Канделаки, еще 20 лет назад невозможно было представить, что Примадонна еще раз познает радость материнства. Ведущая считает, что ни у кого нет права запрещать артистке это. Кроме того, журналистка убеждена, что прогресс приведет к замене процедуры ЭКО на инкубатор. Супруг Аллы Пугачевой в одном из интервью признался, что Гарри и Лиза растут в абсолютной любви и не знают, что такое ссоры в доме. Максим Галкин отметил, что при них никто не выясняет отношения, поэтому они беззаботные и веселые дети. Тина Канделаки также считает, что для воспитания полноценных личностей такой осознанный подход к родительству очень важен.

44-летняя телеведущая хотела бы еще раз стать матерью. На данный момент она замужем за 33-летним Василием Бровко. Вместе пара шесть лет, а когда начинались их отношения, возлюбленный жил на съемной квартире и не хотел ее туда пускать. Звезда призналась, что она «любит ушами», поэтому всегда отдавала предпочтение умным мужчинам. По мнению теледивы, все состоятельные представители сильного пола слишком помешаны на бизнесе, здоровье и собственных комплексах.