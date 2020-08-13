Прическу первоклассниц назвали опасной

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13.08.2020, 8:16, Новости дня

Заплетая девочкам тугие косички, родители подвергают детей опасности, сообщила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

В школах есть определенные требования: девочки должны быть с забранными волосами, волосы не должны закрывать лицо и глаза. С медицинской точки зрения волосы нужно убирать, потому что волосы, которые закрывают лицо, не только мешают, но и напрягают зрение. Более того, волосы отвлекают ребенка, что сказывается на учебном процессе. Но есть и другая сторона медали, предупредила Юлия Нагайцева в интервью радио Sputnik.

По ее словам, мамы очень любят делать тугие прически заранее: заплетают косичку на ночь, чтобы сократить время сборов ребенка в школу утром, что может нанести вред.

«Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция. Чаще всего такой формой алопеции страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой. Везде, где требуются тугие хвосты, пучки, и это делается изо дня в день, из года в год. Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определенных участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона», – рассказала Нагайцева.

Она добавила, что данная форма алопеции не лечится терапевтическим путем.

«Есть только один способ восстановления – хирургическая трансплантация волос. Процедура достаточно дорогостоящая, есть определенные ограничения, и самое главное – даже после пересадки волос, если продолжать делать подобные прически, процесс возобновится», – сказала Нагайцева.

Трихолог рассказала, как обезопасить ребенка от алопеции.

«Если вы делаете прически ребенку в школу, после школы волосы нужно обязательно распустить или собрать в более легкий хвост. На ночь волосы желательно распустить. Если волосы слишком длинные, можно заплести свободную легкую косу», – рассказала она.



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