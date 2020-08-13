«Это домашние игры»: Наташу Королеву кусает собственный сын

13.08.2020, 7:53, Разное

Российская певица Наташа Королева объяснила свое слишком откровенное отношение к сыну, за которое ее раскритиковали пользователи Сети. Выступая в «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» в эфире «Русского радио», исполнительница отметила, что взаимоотношения с сыном у нее сложились в виде домашних игр, когда Архип не стесняется даже укусить ее.

Недавно певица опубликовала видео, запечатлевшее слишком нежное отношение Наташи Королевой к собственному 18-летнему сыну Архипу. Подобное поведение многих возмутило, но певица считает, что негативно к такому могут отнестись лишь те, у кого нет детей или по мере их взросления сложились не такие теплые отношения.

Наташа Королева призналась, что иногда Архип любит ее кусать. Это уже вошло у него в привычку, хотя она пытается пресечь такие действия, называя его «взрослым лосем», но именно так он демонстрирует свою любовь к матери. Сейчас Архип занимается вокалом, но об отношениях с девушками он тоже не забывает. Королева охарактеризовала период, в котором пребывает ее сын, как «кастинг девушек».