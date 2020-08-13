 

«Мне стыдно носить ваш орден»

13.08.2020, 7:50, Разное

Дирижер Владимир Спиваков отказался от награды, врученной ему Лукашенко.

Народный артист СССР, выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков обратился с открытым письмом к президенту Александру Лукашенко на фоне протестов в Беларуси.

Музыкант, который не раз был в Минске с концертами, раскритиковал действия белорусских властей и жесткие разгоны протестующих.

«Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества жителей по всей стране», — пишет Спиваков в обращении.

По его словам, сегодня его сердце «бьется в унисон с народом Республики  Беларусь, правомерно требующим  соблюдения элементарных прав и свобод ,включая права на мирные протесты». Дирижер напомнил, что в 2014 году Лукашенко наградил его Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав жителей Беларуси.

«Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией», — подчеркнул Спиваков.

В сложившейся ситуации музыкант принял решение отказаться от ордена: «Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден». Открытое письмо президенту Беларуси

Напомним, уже четвертый день в Беларуси продолжаются протесты против предварительных итогов выборов, на которых ЦИК объявил победу Лукашенко с 80% голосов. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях в ходе голосования, а все зарегистрированные кандидаты решили подать жалобу в ЦИК на итоги выборов.

С 9 августа  протеста правоохранительные органы массово задерживали протестующих и применяли против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а в Бресте силовики открыли огонь по людям боевыми патронам.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Профессор встревожил словами о долгосрочных последствиях коронавируса

06.07 / Следование нормам физической активности дейтвительно снижает риск смерти

06.07 / Лондон ввел санкции против 25 россиян за нарушение прав человека

24.06 / Следствие пошло по старым следам

16.05 / Медики не советуют прибегать к методикам увеличения пениса

05.08 / Опубликованы новые фото Кейт Миддлтон с тайного посещения

30.07 / Кардиолог Анна Солощенко назвала продукты, содержащие плохой холестерин

18.07 / Я/мы Дальний Восток

22.07 / Мнение: Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

04.08 / Захарова жестко высказалась о задержании россиян в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска