Цены на нефть снизились после роста на данных по запасам в США

13.08.2020, 7:48, Новости дня

Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются в рамках коррекции после роста на 2% в среду, вызванного данными о снижении запасов в США за прошлую неделю.

По состоянию на 7.50 цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2%, до 45,34 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI – на 0,12%, до 42,62 доллара за баррель. В среду котировки выросли в среднем на 2%, передает РИА «Новости».

За прошлую неделю (по 7 августа) коммерческие запасы нефти в США, не считая стратегического резерва, снизились на 4,5 млн баррелей и составили 514,1 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения показателя лишь на 2,9 млн баррелей. Добыча за отчетный период сократилась на 300 ты. баррелей в сутки и составила 10,7 млн баррелей в день.

«В четвертом квартале цены на нефть могут быть значительно выше, если энергетический рынок начинает готовиться к нехватке нефти», – сказал Reuters старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Рынки продолжают обращать внимание на августовский доклад ОПЕК, опубликованный в среду. Так, организация немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в текущем году, ожидая падения на 9,1 млн баррелей в сутки, при этом в 2021 году продолжает ожидать рекордно высокий рост спроса в 7 млн баррелей в сутки.