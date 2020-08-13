 

Сутки на Донбассе. Боевики совершили четыре провокационных обстрела – штаб ООС

13.08.2020, 7:40, Новости дня

12 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре провокации боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Марьинки и Пивденного представители незаконных вооруженных формирований произвели несколько автоматических очередей из стрелкового оружия. У Зализного боевики использовали автоматический станковый гранатомет.

“Еще один факт провокации зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке фронта с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2”, – отметили в штабе.

Там подчеркнули, что эти провокации противника не несли угрозы украинским военным, потому в ответ они оружие не применяли.

“Наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника”, – добавили в штабе ООС.

После полуночи на всех участках фронта соблюдается режим тишины. 

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 12. august 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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