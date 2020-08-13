 

«Поздравь дедушку Джорджа»: в Ельцин-центре прошла выставка детских рисунков к юбилею Джозефа Сороса

13.08.2020, 7:35, Разное

К девяностому дню рождения Джорджа Сороса в Екатеринбурге состоялась посвященная имениннику выставка-конкурс детского рисунка.

Мероприятие было организовано Ельцин-центром и международной организацией «Либерализм для юных граждан». Любой ребёнок в возрасте от 5 до 18 лет мог отправить поздравление Джорджу Соросу в виде рисунка любого жанра и формата.

Как сообщают организаторы мероприятия, к ним поступило более десяти тысяч работ из России и ближнего зарубежья, из которых были отобраны наилучшие.

Наиболее популярными художественными мотивами стали благодарности в адрес Сороса за поддержку свободы слова, борьбу с тоталитарными режимами и участие в становлении российской демократии.

Авторы тех рисунков, за которые проголосует жюри, получат ценные призы — книги юбиляра с его автографом и фотографией.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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