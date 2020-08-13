 

США решили сохранить пошлины против ЕС по делу Airbus

13.08.2020, 7:30, Новости дня

США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу авиастроительной компании Airbus, сообщил офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 млрд долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.

По заключению торгового представителя США, ЕС и страны-члены альянса не предприняли достаточных мер, чтобы «восстановить соблюдение» решений Всемирной торговой организации по делу Airbus.

«Airbus глубоко сожалеет, что, несмотря на недавние действия Европы по достижению полного соблюдения, торговый представитель США решил сохранить пошлины против самолетов Airbus, особенно в тот момент, когда авиация и другие секторы испытывают беспрецедентный кризис», – передает РИА «Новости» заявление представителя компании.

В Airbus выразили надежду на то, что Европа «ответит надлежащим образом для защиты своих интересов и интересов европейских компаний, включая Airbus, затронутых пошлинами».

В конце июля ЕК заявила, что Евросоюз готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС в рамках дела корпорации Airbus, которая полностью выполнила требования Всемирной торговой организации по части сокращения госинвестиций.



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