VOAэкспресс 12 августа 2020

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13.08.2020, 7:10, Новости дня

Выборы в Беларуси

Многие белорусы считают официальные результаты выборов сфальсифицированными. Протесты в Беларуси, вспыхнувшие после голосования на президентских выборах 9 августа, натолкнулись на неограниченную жестокость силовых органов Александра Лукашенко. Эта жестокость в полной мере проявилась и в отношении журналистов: никогда до этого они не подвергались в Беларуси столь массовым задержаниям, избиениям, унижениям и запрету на осуществление своей деятельности.

Белорусская ассоциация журналистов, ведущая постоянный мониторинг нападений силовиков на журналистов в Минске и других городах страны, на данный момент сообщает о 68 сотрудниках медиа, пострадавших от действий ОМОНа и других правоохранительных структур с 9 августа.

«Сейчас главное – получить списки задержанных», – говорит юрист белорусского правозащитного центра «Весна» Владимир Лабкович.

Литва, Польша и Латвия готовы стать посредниками в урегулировании кризиса в Беларуси.

В Вашингтоне прошла акция белорусов США.

Директор российской программы Human Rights Watch Таня Локшина говорит, что сообщения об использовании белорусскими силовиками «скорых» для задержаний заслуживают доверия.

Выборы в США

В среду кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его напарница в президентской кампании Камала Харрис впервые появились вместе на предвыборном мероприятии.

Накануне кандидат-демократ представил Харрис в качестве вице-президента в президентской гонке.

Харрис считается относительно безопасным выбором для предвыборной кампании демократов. На нее демократы будут полагаться, чтобы помочь привлечь голоса афроамериканцев, которые могут оказаться для Байдена важнейшим электоратом в штатах, итоги голосования в которых будут иметь решающее значение.

Вакцина от COVID-19

«Если бы мы хотели рискнуть здоровьем многих людей или дать им что-то, что не работает, то мы могли бы начать делать это хоть со следующей недели. Но это не так работает», – сказал в главный эпидемиолог США Энтони Фаучи, комментируя новости о российской вакцине.

Во вторник Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину для применения десятками тысяч своих граждан.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ведет переговоры с Россией по поводу недавно одобренной вакцины против COVID-19.

Представитель ВОЗ заявил, что предварительная квалификация любой вакцины требует «тщательного анализа» данных о безопасности и эффективности.

Последствия одного ареста

В штате Флорида адвокат по гражданским правам подает в суд на местную полицию и руководство школьного округа за арест 8-летнего ребенка в 2018 году.

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