 

Александру Захарову поставили на учет в наркоклинике из-за пристрастия к алкоголю

13.08.2020, 7:09, Разное

После смерти Марка Захарова его дочь Александра Захарова начала спиваться и даже попала на учет в наркологическую клинику Маршака. Об этом пояснил главврач медицинского учреждения Дмитрий Вашкин, отметив, что в списке знаменитых людей с алкогольной зависимостью присутствует ее имя.
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина считает, что причина такого поведения заключается в отсутствии мужа, детей и друзей. Актриса Александра Захарова богатая, но при этом одинокая, хотя ранее она состояла в браке с коллегой Владимиром Стекловым. После 9 лет совместной жизни они решили развестись, а поводом для этого могло послужить пристрастие к алкоголю.

По словам актрисы Людмилы Лисовой, крепкую семью Александре Захаровой создать не удалось, а вот про ее многочисленные романы говорят до сих пор. Однажды дочь Марка Захарова угодила в любовный треугольник, но в итоге Игорь Шавлак выбрал себе другую девушку.



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