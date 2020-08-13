Директор МХАТ назвал причину отсутствия Татьяны Дорониной в театре

13.08.2020, 7:09, Разное

Отсутствие президента МХАТ Татьяны Дорониной на рабочем месте объяснили ее проблемами со здоровьем. По словам директора МХАТ Татьяны Ярошевской, сейчас народная артистка СССР находится в больнице, поэтому физически не в состоянии посещать театр.

С президентом МХАТ Татьяной Дорониной руководство театра поддерживает контакты. Недавно один из представителей театра побеседовал с ее лечащим врачом. Тот сказал, что ее здоровье находится под контролем, но сама артистка больна и за ней необходим контроль и уход, добавила Ярошевская.

После экстренной госпитализации Дорониной врачи делают все необходимое, чтобы она быстрее восстановилась. В 2018 году советская артистка стала президентом МХАТ, до этого на протяжении 31 года она была его художественным руководителем.