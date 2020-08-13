 

Кабмин назначил Тараса Шевченко замминистра культуры. Он будет отвечать за медиа

13.08.2020, 6:31, Новости дня

Кабинет Министров Украины в среду, 12 августа, проголосовал за назначение Тараса Шевченко заместителем министра культуры Украины. Об этом сообщил в Faceboook министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. 

Министр уточнил, что Шевченко будет отвечать за информационную политику, информационную безопасность и медиа.

“Он юрист, активный медийный деятель, пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и несомненно достойный кандидат на эту должность. Много лет работал над законодательными инициативами в медиасфере, законопроектом о СМИ, а также над популяризацией цифрового образования и медиаграмотности”, – рассказал Ткаченко.

Кабмін підтримав призначення Taras Shevchenko, як мого заступника з інформаційної політики. Тарас відповідатиме за…

Posted by Олександр Ткаченко on Kolmapäev, 12. august 2020

Тарас Шевченко является директором Центра демократии и верховенства права. По данным Центра, организация работает в Украине с 2005 года. До 2016 года организация называлась Институт Медиа Права.

В финансовом отчете организации за 2019 год сказано, что Центр демократии и верховенства права финансируется в основном Шведским агентством по вопросам международного сотрудничества и развития SIDA. Также среди доноров – Агентство США по международному развитию, Европейская комиссия и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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