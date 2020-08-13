 

Байден упрекнул Трампа в нытье

13.08.2020, 6:30, Новости дня

Нытье у главы американского государства Дональда Трампа получается лучше всего, сообщил бывший вице-президент США Джо Байден.

Отвечая на критику Трампа в адрес выбранного демократами кандидата в вице-президенты сенатора Камалы Харрис, Байден заявил: «Трамп уже начал свои атаки, назвав Камалу, я цитирую, «мерзкой», и плакался о том, как она была «неуважительна» к своим оппонентам».

«Ничего удивительного, потому что нытье у Трампа получается лучше всего», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.

Байден заявил, что ныть у Трампа получается «лучше, чем у любого другого президента в истории».

Он подчеркнул, что необходимо «выиграть битву за душу Америки».

Выбор Харрис кандидатом в вице-президенты он назвал «очень удачным». Харрис, по его словам, «доказала, что способна вести борьбу за интересы основы Америки – ее среднего класса», знает «искусство управления и способна принимать жесткие решения», передает ТАСС.

«Мы оба готовы приступить к работе по воссозданию Америки», – сказал он.

Напомним, Трамп выразил удивление в связи с выбором сенатора Камалы Харрис в качестве напарника Джозефа Байдена в предвыборной кампании и кандидата в вице-президенты США от демократов.



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