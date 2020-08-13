США захотели «ответить на российскую угрозу» ядерным оружием малой мощности

13.08.2020, 6:16, Новости дня

США нужно наращивать арсенал ядерного оружия малой мощности, чтобы «ответить на российскую угрозу», сообщил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Он заявил, что это необходимо «из-за существующей угрозы, особенно со стороны России, которая создает большое количество ядерного оружия малой мощности». Хайтен сказал, что у США такое оружие «есть в небольших количествах», но американская сторона не должна оказаться в ситуации, когда ее арсенал ядерного оружия малой мощности окажется меньше.

Как сообщил Хайтен, ядерное оружие нужно американцам, чтобы «убедиться, что никто не использует ядерное оружие против» США, передает ТАСС.

«Крылатые ракеты морского базирования нужны нам, чтобы ответить на российскую угрозу. Ядерное оружие малой мощности нужно, чтобы ответить на российскую угрозу», – сказал он.

Хайтен выразил надежду на переговоры с Россией и Китаем, в ходе которых удастся «выяснить, как можно прийти к миру, в котором ядерный порог будет продолжать снижаться, как это было за последние 40 лет». Он призвал Китай, который «резко нарастил создание средств доставки ядерного оружия», присоединиться к российско-американским переговорам.

Генерал напомнил, что США и СССР, а затем Россия, «несмотря на все огромные различия на протяжении многих лет холодной войны» вели переговоры по контролю над вооружениями.